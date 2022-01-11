بولندا تقدم برنامج رئاستها لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى الخميس المقبل

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يقدم الرئيس الدوري الجديد لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي ووزير خارجية بولندا زبيغنيو راو برنامج الرئاسة البولندية للمنظمة لعام 2022 إلى المجلس الدائم للمنظمة خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل.

وقات المنظمة في بيان من مقرها بفيينا "إن رئيس المنظمة الجديد وهليجا شميد الأمين العام للمنظمة سوف يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء اجتماع المجلس الدائم للمنظمة".

وكانت بولندا قد تسلمت رئاسة المنظمة من السويد في أول يناير الجاري، ومن المتوقع أن يركز برنامج بولندا الرئاسي للمنظمة على المبادرات التي تهدف إلى تسوية النزاعات الإقليمية وتعزيز الجهود المبذولة لدعم المدنيين في مناطق النزاع، وتفعيل الإجراءات المباشرة لتشجيع التنمية المستدامة في فترة التعافي بعد الجائحة.

والمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي هو أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة، وتجمع ممثلين عن جميع الدول الأعضاء، البالغ عددهم 57 دولة و11 شريكًا من أجل التعاون.