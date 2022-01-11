اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 08:23 م
أكرم القصاص
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بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا بنسبة 80% خلال الأسبوع الماضى

الثلاثاء، 11 يناير 2022 08:01 م
بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا بنسبة 80% خلال الأسبوع الماضى اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن /أ ش أ/

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كشفت أحدث البيانات الحكومية، عن تسجيل 379 وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء فى بريطانيا، حيث تم تسجيل 1660 وفاة خلال الأسبوع الماضي، وهى زيادة هائلة.

ويظهر البيان الصادر عن مكتب الإحصاء الوطنى وفق صحيفة (اكسبريس) البريطانية ارتفاعا هائلا يقارب 81 % فى نسبة الوفيات.

لكن الصحيفة أضافت أن الحالات قد تتباطأ خلال الفترة القادمة، حيث تظهر الآن نتيجة الأعداد الكبيرة فى الإصابات من فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة.

ومع متوسط الفارق الزمنى بين الإصابة والوفيات من 16 إلى 18 يوما، ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، بدأ الآن عدد الوفيات بسبب أوميكرون تتضح وهى بنسبة أقل.

 


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