انقلاب ميكروباص على طريق مصر أسيوط الزراعى فى البدرشين وإزالة آثار الحادث

كتب إيهاب المهندس

ظهرت كثافات مرورية إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي، بالقرب من قرية الطرفاية التابعة لمركز البدرشين، دون إصابات، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من العياط اتجاه البدرشين، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة طريق مصر أسيوط الزراعي بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وضعت إدارة المرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.