اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 04:55 م
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اندلاع حريق هائل فى شونة محلج قطن بالغربية.. صور

الثلاثاء، 11 يناير 2022 04:30 م
اندلاع حريق هائل فى شونة محلج قطن بالغربية.. صور الحريق
الغربية مصطفى عادل

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اندلع مساء اليوم حريق هائل في شونة محلج قطن بقرية كوم مهنا التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، والتهمت النيران كميات كبيرة من القطن وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في شونة محلج قطن بقرية كوم مهنا، وساعدت سرعة الرياح في انتشار النيران في القطن.

انتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان البلاغ وتكثف الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.

 

الحريق
الحريق

 

حريق في شونة محلج قطن بالغربية
حريق في شونة محلج قطن بالغربية

 

 

حريق هائل في شونة محلج قطن بالغربية
حريق هائل في شونة محلج قطن بالغربية

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