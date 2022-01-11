المحكمة الاقتصادية تغرم المتهم بسب وقذف الإعلامى إبراهيم فايق 20 ألف جنيه

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بتغريم "م. ص"، 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب الإعلامي إبراهيم فايق عن طريق الهاتف المحمول.

وكان الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق أقام دعوى اتهم فيها سالف الذكر بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة بالحياء والشرف.

حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض، وكيلًا عن الإعلامي إبراهيم فايق، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بناء على ثبوت الاتهام من خلال التقارير الفنية، مؤكدًا، أن المشكو في حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أرسل بكثافة للمجنى عليه عدة رسائل تحمل معانى السب، متعمدًا إيذاءه.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو في حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و306 و308 و 30 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1 و70 و79/1 بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.