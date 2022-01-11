اليوم السابع
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العامة للسياحة: صرف 20 مليون جنيه تعويضات لمستأجرى محلات الكونتيننتال بالأوبرا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:00 ص
العامة للسياحة: صرف 20 مليون جنيه تعويضات لمستأجرى محلات الكونتيننتال بالأوبرا شريف البندارى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف شريف البندارى العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة "إيجوث"،  إحدى الشركات الحكومية، أن تطوير فندق الكونتيننتال بمنطقة الأوبرا من أهم أولويات الشركة خلال الفترة الحالية، وبالتالي فإن أعمال هدم المحال التي تم اخلاؤها وأعمال"صلب" الواجهة التاريخية الرئيسية على شارع عدلى، تم الانتهاء منها للحفاظ على قيمتها التاريخية.

وأضاف البندارى لـ"اليوم السابع"، إنه تم صرف 20 مليون جنيه تعويضات لأصحاب المحال التجارية، أو ممن آلت لهم المحال خلال السنوات الماضية وأصبحوا الشاغلين الفعليين، لافتا إلى إنه تبقى 55 حالة ما تزال هناك مفاوضات معهم، بجانب تقديم أكثر من 100 حالة أخرى للحصول على التعويضات المقررة وفق ما تم الاتفاق عليه.

وأكد، تم الانتهاء من تغيير تصميم الفندق من الطراز الحديث لنفس طرازه القديم، حيث سيتكون من 250 غرفة ويضم قاعتي مؤتمرات و3 قاعات اجتماعات ومطعمين وجيم وحمام سباحة ومحلات تجارية وجراج 3 طوابق، يستوعب 691 سيارة، مع الاحتفاظ بواجهة الفندق من ناحية شارع عدلى كما هى منذ الإنشاء عام 1870.

وأشار إلى أن تطوير الفندق التاريخى يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير القاهرة التاريخية والخديوية والارتقاء بها وإطالة عمر المباني بهدف استعادة رونقها، موضحا أن الشركة تسعى للشراكة مع مستثمر رئيسى لتطوير الفندق وضخ استثمارات جديدة.

 


المصرية العامة للسياحة

شركة ايجوث

قطاع الاعمال العام

شريف البندارى

القابضة للسياحة

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