الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد غدًا حول متحورات كورونا الجديدة

يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط

والدكتورعبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أعلن فى بيان له إنه "لإنهاء المرحلة الحادة من الوباء فإن الأدوات عالية الفعالية التي قدمها لنا العلم يجب أن نتشاركها بشكل عادل وسريع مع جميع دول العالم".

وأكد، أن أوميكرون Omicron يقوم بإدخال الناس إلى المستشفيات ويؤدى للوفاة ، موضحا أن عدم المساواة في اللقاحات وعدم المساواة الصحية بشكل عام أكبر حالات الفشل في العام الماضي، في حين أن بعض البلدان لديها ما يكفي من معدات الحماية الشخصية والاختبارات واللقاحات لتخزينها طوال هذا الوباء، إلا أن العديد من البلدان ليس لديها ما يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية أو الأهداف المتواضعة، والتي لم تكن أى دولة غنية راضية عنها، مؤكدا أن عدم المساواة فى اللقاحات قاتل للناس والوظائف ويقوض الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وأضاف: "تعكس متحورات كورونا ألفا وبيتا وجاما وأميكرون Alpha و Beta و Delta و Gamma و Omicron أنه بسبب معدلات التطعيم المنخفضة، حيث قمنا بتهيئة الظروف المثالية لظهور متغيرات الفيروسات".

وقال، " ‘نه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من حالات كورونا حتى الآن خلال الوباء، ونعلم، على وجه اليقين، أن هذا أقل تقديرًا للحالات لأن الأرقام المبلغ عنها لا تعكس تراكم الاختبارات فى الأعياد، وعدد الاختبارات الذاتية الإيجابية غير المسجلة، وأنظمة المراقبة المثقلة التي تفوت حالات حول العالم".

وأكد: "بينما يبدو أن اوميكرون Omicron أقل حده مقارنةً بدلتا Delta، خاصةً في أولئك الذين تم تطعيمهم، فإن هذا لا يعني أنه يجب تصنيفه على أنه خفيف"، موضحا إنه تمامًا مثل المتغيرات السابقة، فان اوميكرون Omicron يقوم بإدخال الناس إلى المستشفيات وهو يقتل الناس، مشيرا إلى أنه فى الواقع، حالات تسونامي ضخمة وسريعة للغاية، لدرجة أنها تغلب على الأنظمة الصحية حول العالم.