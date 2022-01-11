السيطرة على حريق شونة القطن بالغربية وندب الأدلة الجنائية لبيان أسبابه.. فيديو

الغربية - مصطفى عادل

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران المشتعلة في شونة القطن بقرية كوم مهنا التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية دون وقوع إصابات، وأتت النيران على كميات كبيرة من القطن المشون بها وانتدبت النيابة العامة الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحريق، وعما إذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغا لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في شونة محلج قطن بقرية كوم مهنا، وساعدت سرعة الرياح في انتشار النيران في القطن.

وانتقلت 6 سيارات مطافى لمكان البلاغ، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحريق وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.