اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تعلن إضافة عربة بوفية بالقطارات الروسية بالوجهين القبلى والبحرى من الغد

الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:31 ص
السكة الحديد تعلن إضافة عربة بوفية بالقطارات الروسية بالوجهين القبلى والبحرى من الغد قطار - صورة أرشيفية
كتب: رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قررت هيئة السكة الحديد إضافة عربة بوفية بكل قطار من القطارات الروسى ضمن أكبر صفقة عربات تعاقدت عليها وتشمل 1300 عربة روسى بها ( 45 ) عربة بوفية توفر تستهدف تلبية إحتياجات الراكب خلال الرحلة 

وأضافت هيئة السكة الحديد أن ذلك يأتى حرصاً من الهيئة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الموجودين ببعض القطارات ، وذلك بالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإدارى بالهيئة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية .

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، لافتة إلى انها تعاقدت على أكبر صفقة عربات بتاريخ السكة الحديد والمتمثلة فى الـ 1300 عربة روسى مختلفة الأنوع مع التحالف الروسى المجرى ترانس ماش هولدنج .

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن تحديث منظومة السكك الحديدية وخاصة أسطول العربات بها بهدف تقديم خدمة جيدة تليق بجمهور الركاب بالوجهين القبلى والبحرى.


القطارات الروسية

القطارات الجديدة

السكة الحديد

القطارات

الباعة الجائلين بالقطارات

حركة القطارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:39 ص

"السكة الحديد" تعلن تفاصيل اشتراكات القطارات للعاملين بالقطاع الخاص

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:00 ص

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

الإثنين، 10 يناير 2022 10:32 ص

هيئة السكة الحديد تستقبل دفعة عربات روسية مكيفة جديدة خلال أيام

الإثنين، 10 يناير 2022 04:00 ص

محافظ الشرقية يتفقد إزالة لمحال مخالفة بنفق المشاة أسفل السكة الحديد بالزقازيق ‎

الإثنين، 10 يناير 2022 02:10 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة