اليوم السابع
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الجيزة تزيل أعمال تحويل جراجات لمحلات بحدائق الأهرام

الثلاثاء، 11 يناير 2022 07:05 م
الجيزة تزيل أعمال تحويل جراجات لمحلات بحدائق الأهرام محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات رصد المخالفات ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وتحقيق الانضباط إلى جانب مواجهة مخالفات التعدي علي الجراجات وتحويلها إلى الغرض التجارى.
 
وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم برئاسة تيسير عبد الفتاح وقطاع هضبة الأهرام بإيقاف وإزالة لأعمال بناء مخالف شملت تحويل جراج بالعقار رقم 50ح الي تقسيم محلات وغرف وقد تم ازاله المخالفه حتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعة من توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.
 

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