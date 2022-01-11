اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 07:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تعلن جاهزية البنية التكنولوجية بمدارس الثانوى استعدادا للامتحانات

الثلاثاء، 11 يناير 2022 07:00 ص
"التعليم" تعلن جاهزية البنية التكنولوجية بمدارس الثانوى استعدادا للامتحانات طلاب المدارس ـ ارشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوى استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن خدمة الإنترنت جاهزة لعقد الاختبارات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تقرر احتواء الامتحان على قسمين، أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه الكترونيا من اسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، ووالثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.  

وأوضحت أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.
 
وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم، كما أنها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوي العام

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

امتحانات الترم الاول للثانوى العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

امتحانات الفصل الدراسي الأول للثانوى العام.. اعرف الضوابط وشكل الأسئلة

الإثنين، 10 يناير 2022 02:00 ص

التعليم: توقيت واحد للامتحان الإلكترونى والورقى للثانوى العام بالترم الأول

الأحد، 09 يناير 2022 10:00 ص

التعليم تعلن ضوابط امتحان الترم الأول للثانوى العام .. واستعدادات طارئة بالوزارة

الأحد، 09 يناير 2022 06:00 ص

بعد فتح باب استلام الطلبات.. المستندات المطلوبة لطلاب الدمج بالثانوية العامة

الأحد، 09 يناير 2022 05:00 ص

"التعليم" تعلن إجراء الامتحان الإلكترونى والورقى للثانوى العام فى توقيت واحد.. زمن الاختبار لن يتغير والطالب يوزع وقته.. الأجزاء المقالية لن تتجاوز الـ3 أسئلة تضعها الإدارات.. و1.2 مليون طالب يؤدون امتحان الترم

الأحد، 09 يناير 2022 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة