التحقيق مع السائق وعمال المعبر المتهمين فى واقعة معدية الموت بمنشاة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

فتحت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيق مع سائق السيارة المتسببة فى حادث غرق منشأة القناطر، والعاملين المسؤلين عن المعبر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، ووجهت لهم اتهامات بالقتل الخطأ الناتج عن الأهمال والتقصير.

وكان فريق من النيابة انتقل إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، ومناظرة جثامين الضحايا، وصرحت بدفنهم، بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، ويواصل رجال الإنقاذ فى الوقت الحالى جهودهم لانتشال جثث باقى الضحايا.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن السيارة كان يستقلها 24 فتاة وشابا، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحًا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

وسادت حالة من الحزن بين سكان القرية التي ينتمي إليها الضحايا بمحافظة المنوفية، عقب وقوع الحادث، حيث انتقل عدد منهم إلى مكان الحادث للمساهمة في إنقاذ الضحايا، كما تواجد عدد كبير من قرية القطا المجاورة لمكان غرق السيارة، لتقديم المساعدة والمساهمة في عمليات الإنقاذ.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل الحادث، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 24 فتاة وشابا، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.