اعترافات ديلر مدينة نصر: "كنت ببيع المخدرات في شقتي"

كتب سليم على

اعترف متهم أمام النيابة العامة في شمال القاهرة، بمزاولته نشاطا إجراميا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 80 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر و 2 كيلو حشيش، بالإضافة لكميات أخرى من المخدرات قبل بيعها على عملائه فى مدينة نصر، أنه يعمل في تجارة المخدرات منذ فترة..

وأضاف :" ببيع المخدرات في الشقة عندى" كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذاً من الشقة محل سكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبصحبته (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) ، كما عُثر بداخل الشقة المشار إليها على ( 80 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها بمبلغ 8 مليون جنيه – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر المُستخدم فى تصنيع مخدر الإستروكس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .