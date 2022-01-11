ابن عم وائل الإبراشى لـ اليوم السابع: كان حريف كرة لكن ميوله كانت إعلامية وثقافية

الدقهلية - مرام محمد

قال منير العدوي الإبراشي ابن عم الإعلامي وائل الإبراشي لـ"اليوم السابع"، إن "الرحل ميت شهيد، فهو ميت مبطون والمبطون شهيد، وأنهم يحتسبونه من الشهداء"، وذلك بعد مرور يوم على تشييع جثمان الإعلامي وائل الإبراشي لمثواه الأخير، والذي توفي أول أمس عن عمر يناهز 58 عاما، ودفن في مقابر عائلته بمسقط رأسه مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.



وأضاف، أن الراحل عانى كثيرا في بداية حياته، وكان من المتفوقين، بنى نفسه بنفسه، ويطمح منذ طفولته أن يصبح مميزا وناجحا، مضيفا أنه كان مثقفا ومطلعا على الكثير من الكتب، محبا للعزلة والجلوس لفترات طويلة بمفرده؛ ليتدبر ويفكر، لدرجة أنهم لم يكونوا يروه بالعشرين يوما، فقد كان قليل الكلام.



وتابع أن الراحل كان حريف كرة قدم ومهاريا ومميزا في لعبه، حيث توقعوا له الاحتراف، لكن توجهاته وميوله كانت إعلامية وثقافية.



وأشار إلى أن الراحل كان فخرا لشربين، عاش حياته لتقديم الخير، فكان نصير الفقراء ويجبر بخاطر الجميع، مضيفا "مكنش حد بيروحله غير لما يجبر بخاطره سواء من شربين أو من أي قرية تبع شربين".