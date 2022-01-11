"إنقاذ الطفولة الدولية": 431 مليون طفل لم يحصلوا على التعليم بسبب جائحة كورونا

كتب محسن البديوي

قال الدكتور محمد مؤمن مدير برامج اللاجئين والمهاجرين بهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، إن 1.4 مليار طفل حول العالم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي تأثروا بسبب جائحة كورونا، وعندما حدثت الجائحة لم يحصل الكثير منهم على سبل الوصول للتعليم بطريقة آمنة، ولم يحصل 31% منهم على فرصة التعليم، بما يقدر بنحو 431 مليون طفل.

وأضاف مؤمن خلال حواره مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن النسبة الأكبر من الـ31% كانوا من اللاجئين، مشيرًا إلى أن مصر بها لاجئين من 62 جنسية: "الفارق بين مصر وبعض الدول، أنها لا تضعهم في معسكرات".

وأشاد مدير برامج اللاجئين والمهاجرين بهيئة انقاذ الطفولة الدولية، بتوجه وزارة التعليم تجاه التعليم الافتراضي قبل حدوث أزمة كورونا، وهي تجربة تستحق الدراسة، كما أنها أطلقت قنوات تلفزيونية يحصل الأطفال من خلالها على قسط كبير من التعليم.

وأردف محمد مؤمن: "نأمل ان تدعم الشركات الكبرى قارة أفريقيا، وهو أحد المخرجات التي خرجنا منها بورشة منتدى شباب العالم، ونتمنى أن تقود مصر تأهيل مليون معلم أفريقي لاستخدام وسائل التعليم الافتراضى".