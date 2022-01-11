إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالشرقية تستخرج 13305 شهادات استبيان فى 2021

الشرقية - إيمان مهنى

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية خلال عام 2021 لما قام به العاملون من إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحى لأراضى أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أى أعمال بناء عشوائى وكذلك التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية.

أكد المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهداً فى التعرف على احتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التى تتعامل معها بالشكل الأمثل وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضى قدماً نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة فى ملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة والتصدى للتعدى على الأراضى الزراعية.

وفى سياق متصل أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال عام 2021 استقبلت 13118طلب لإستخراج شهادات الإستبيان توضح أبعاد قطع الأرض الخاصة ،بالإضافة لعدد (1476) طلب مرحل من العام السابق ، تم الإنتهاء من تنفيذ 13305 شهادات منها بنسبة (91.17%)، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من فحص 4576 طلب لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة بنسبة إنجاز (100%) وذلك حرصاً من المواطنين على الدخول تحت مظلة الدولة والقانون والإستفادة من حزمة التيسيرات التى تم تقديمها خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر فى التصالح والتقنين فضلاً عن قيام الإدارة بالمساهمة فى الرفع المساحى وتوقيع الإحداثيات على خرائط ورقية لعدد (234) مشروع ضمن مشروعات حياة كريمة بمركز الحسينية وعدد (122 ) مشروع بنطاق المحافظة.

أوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل فى اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسى متطورة و رفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أى إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها فى قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذى (AS-BUILT ) و استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS بإستخدام أقوى البرامج فى العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق و إعطاء صورة واضحة لمخططى ومتخذى القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التى تعترض مناطق عمل المشروعات.