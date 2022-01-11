اليوم السابع
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إحالة عامل للمحاكمة بتهمة الفعل الفاضح فى الطريق العام بالأميرية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 04:46 م
إحالة عامل للمحاكمة بتهمة الفعل الفاضح فى الطريق العام بالأميرية التبول فى الشارع، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الأميرية، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة الفعل الفاضح بعد ضبطه أثناء تبوله فى الشارع.

تعود أحداث الواقعة أثناء مرور سيارة شرطة لتفقد الحالة الأمنية في الشارع، حيث شاهد أفراد الشرطة المتهم يتبول في أحد الشوراع الرئيسية في منطقة الأميرية وتم ضبطه بتهمة الفعل الفاضح في الطريق العام وأحالته للنيابة التي قررت إحالته للمحاكمة.

وتنص المادة (278) من قانون العقوبات على "كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

- شروط لتحقيق جريمة الفعل الفاضح

شرح الطعن رقم 15583 لسنة 67 قضائية، ماذا يعني الفعل الفاضح مستندًا على النص القانوني في قانوان العقوبات ولائحته التنفيذية، حيث جريمة الفعل الفاضح لا تقوم إلا بتوافر 3 أركان كالتالي:

1- فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه.

2- العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة.

3- القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.


الفعل الفاضح

اخبار الحوادث

البتول فى الشارع

الاميرية

عقوبة التبول فى الشارع

نيابة الأميرية

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