أهالى جزيرة حانوت بالشرقية يتابعون مباراة منتخب مصر ويدعون لابن بلدهم أكرم توفيق

وأعرب أهالي جزيرة حانوت التابعة لمركز كفر صقر بالشرقية عن فرحتهم وفخرهم بالكابتن أكرم توفيق، داعيّن له بالتوفيق للمنتخب المصري، مؤكدين أنهم يدعون ليل نهار لمصر بالتوفيق وعودة المنتخب بكأس البطولة.



وأكرم توفيق لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي عمره 24 سنة، وبدأ مشواره الكروي في سن صغيرة بقطاع ناشئي نادي إنبي.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. محمد الشناوى في حراسة المرمى، في الدفاع كلاً من: أحمد حجازى، محمود الونش، أحمد فتوح ، أكرم توفيق، في الوسط.. حمدي فتحي، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، في الهجوم.. مصطفي محمد.

وجاء تشكيل نيجيريا كتالي: حراسة المرمى: مادوكا أوكوي، الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون، الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو، الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.