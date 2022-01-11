أمريكا تخصص 308 ملايين دولار إضافية إلى برنامج مساعداتها لأفغانستان

أ ش أ

خصصت الولايات المتحدة، أكثر من 308 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لشعب أفغانستان، ليصل إجمالي مساعدات واشنطن إلى كابول إلى 782 مليون دولار منذ أكتوبر 2021.

وأكد البيت الأبيض - في بيان، نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الأفغاني وتواصل النظر في جميع الخيارات المتاحة.

وأضاف أن واشنطن تقف مع الشعب الأفغاني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في أفغانستان.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه من المقرر أن تتدفق المساعدة الإنسانية الجديدة التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مباشرة من خلال المنظمات الإنسانية المستقلة للمساعدة في توفير الحماية المنقذة للحياة.

كما أعلنت الولايات المتحدة، بحسب البيان، إرسال مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" عبر مبادرة "كوفاكس" التابع للأمم المتحدة، وبذلك يصل مجموع تبرعاتها إلى 4.3 مليون جرعة.