أسرة وائل الإبراشى تزور مقبرته فى أول يوم بعد الرحيل.. "اقروا له الفاتحة".. لايف

الدقهلية - مرام محمد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام مقبرة الراحل الإعلامى وائل الإبراشى بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

ورصد اليوم السابع تواجد أسرة الراحل الإعلامى وائل الإبراشى أمام مقبرته، حيث تواجدت الأسرة منذ الصباح الباكر الذين أصروا على التواجد وقؤاءة الفاتحة له.



وقال أحد جيران الراحل وائل الإبراشى، إن عائلته تعد من أطيب العائلات بمدينة شربين، مشيراً إلى أن الراحل كان خدوما لكافة أهالى المدينة، مؤكداً أن الأهالى تتحاكى بالخدمات التى كان يقدمها لهم.

وروى أحد الجيران ما قدمه الراحل وائل الإبراشى، في خدمة المرضى الذين كانوا يذهبون لإجراء العمليات الجراحية في القاهرة ويقدم الدعم لهم.

وقال طارق سليمان أحد أبناء مدينة شربين، إنه سمع الكثير عن أعمال الراحل وائل الإبراشى وكان يتميز بالحيادية في العمل، وكذلك حب الوطن والدفاع عن الوطن.





وشيع الآلاف من أقارب وعائلة وجيران الإعلامى الراحل وائل الإبراشي فى مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، جنازته من داخل مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة، حيث توفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، التي ألزمته الفراش معتمدا على التنفس الصناعي لأكثر من عام.



الزائرين لقبر وائل الإبراشى



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