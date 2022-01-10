150 طالبا شاركوا.. كلية خدمة اجتماعية حلوان تنظم ملتقى للقضاء على الإدمان الإلكتروني

كتب محمد صبحى

نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية الشباب كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان (ملتقي شباب الخدمة الاجتماعية للقضاء على ظاهرة الإدمان الإلكتروني )، وأقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة والدكتور وجدى محمد أحمد بركات وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتحت اشراف رعاية الشباب بالكلية سميه أحمد فاروز مدير الادارة مسئول النشاط العلمى والتكنولوجى رشا أحمد عبدالعظيم.

وعقدت فعاليات الملتقى لعدد 150 طالب وطالبة بقاعة الدكتور حسن حسنى بمقر الحرم الجامعى عين حلوان، وتضمنت فعاليات الملتقى مناقشة ما جاءت به التكنولوجيا لتيسر لنا الكثير من الأمور، والعديد من التعاملات التى كانت تستلزم منا الكثير من الجهد والوقت، بعد التطور الهائل فى الثورة الرقمية فى جميع مناحى الحياة التى أصحبت هى المسيطرة وبشكل كبير على مجتمعاتنا حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

ونظمت كلية الخدمة الاجتماعية، ملتقى شباب الخدمة الاجتماعية للقضاء على ظاهرة الإدمان الالكترونى للحد من هذه الظاهرة.

وأوصى الملتقى فى جلساته بالاتي:

1-ضرورة الالتزام بالقيم الاخلاقيه والتعاليم الدينية الصحيحه، بالاهتمام بأبنائنا.

2-العمل على تنظيم العديد من المؤتمرات الثقافيه والحرص على نشر التعاليم الدينية.

3- اهتمام الجامعة بتوسيع مجال التثقيف المتنوع من خلال مركز تدريب الجامعة و الذى يجعل من الخريج شاب مثقف ليستطيع أن يواجه ويواكب التطور فى مجالات الحياه بشكل عام، لأن من يريد حياه عمليه ناجحة عليه أن يطور نفسه فى ماهية الاداره والتخطيط الاستيراتيجى وتنظيم واداره الوقت

4-ضرورة نشر المزيد من الوعى للخريجين فى الحصول على الاخبار الثقافيه والتعليميه الصحيحة وكيفيه إدراك حقائق الاخبار، و أهمية مشاركه المزيد من الطلاب فى صنع الاخبار لادراك حجم المسئولية القائمه على عاتق ناقلى الاخبار.

5-العمل على إعداد دورات تدعم لديهم مفهوم الانتماء الذى يبدأ بدوره من الأسره إلى الجامعه إلى الوطن، لأن مصر لن تنهض إلا بأيدى عامله مترابطه.

6- تفعيل دور الدورات التدريبيه للطلبه من تدعيم الثقه بالنفس ولمعرفة كيفيه إدارة الأزمات الحياتيه وحث الشباب على اهميه العلم والتعلم.

7-أهمية التحاور مع الشباب والوصول إلى رغباتهم الحقيقيه والعمل على دعمها، الحرص على توضيح حقوقهم وبياناتهم الشخصية ومعرفه واجباتهم تجاه الاخرين وتجاه انفسهم، وكيفيه مواجهه الابتزاز والضغوط ممن يحاول التلاعب بمعلوماتهم الشخصيه.

كما دعا الملتقى إلى أن تقوم الجامعة باستضافة وتكريم أبطال مصر من ذوى الهمم و الأصحاء أيضا فى جميع المجالات الرياضية و العلمية حتى يكونوا بمثابة قدوة وحافز لباقى الطلاب والطالبات .



