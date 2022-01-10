وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام سير أعمال امتحانات صفوف النقل.. صور

تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، لجان امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية لمتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات فى نطاق إدارة شرق التعليمية برفقة عزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية وسامى كريم مدير إدارة التعليم الإعدادى المركزية.
وصرح الدكتور أكرم حسن، أن الجولة التفقدية طالت كل من مدارس القناة الإعدادية للبنين والمشير أحمد إسماعيل الإعدادية للبنات والواصفية الابتدائية للوقوف على مدى انتظام العملية الامتحانية بتلك المدارس للصف الأول بالمرحلة الإعدادية والصف الخامس بالمرحلة الإبتدائية، مشيدا بهدوء اللجان وتوفير المناخ اللازم للطلاب وارتفاع نسبة حضورهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مما نتج عنه انضباط الامتحانات.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مدرسة القناة الإعدادية للبنين مقيد بها 692 طالبا بالصف الأول قد أدوا امتحان اللغة العربية من خلال 37 لجنة داخلية بينما أدت 234 طالبة نفس الامتحان بمدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية للبنات من خلال 15 لجنة، مشيرا إلى أن إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة الواصفية هو 153 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية من خلال 10 لجان.
امتحانات النقل في مدارس بورسعيد
جانب من امتحانات للنقل
متابعة امتحانات صفوف النقل
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