وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام سير أعمال امتحانات صفوف النقل.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، لجان امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية لمتابعة انتظام سير أعمال ‏الامتحانات فى نطاق إدارة شرق التعليمية برفقة عزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية وسامى كريم مدير إدارة التعليم الإعدادى المركزية.‏

وصرح الدكتور أكرم حسن، أن الجولة التفقدية طالت كل من مدارس القناة الإعدادية للبنين والمشير أحمد إسماعيل الإعدادية للبنات والواصفية الابتدائية للوقوف ‏على مدى انتظام العملية الامتحانية بتلك المدارس للصف الأول بالمرحلة الإعدادية والصف الخامس بالمرحلة الإبتدائية، مشيدا بهدوء اللجان وتوفير المناخ اللازم ‏للطلاب وارتفاع نسبة حضورهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مما نتج عنه انضباط الامتحانات.‏

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مدرسة القناة الإعدادية للبنين مقيد بها 692 طالبا بالصف الأول قد أدوا امتحان اللغة العربية من خلال 37 لجنة داخلية بينما أدت 234 ‏طالبة نفس الامتحان بمدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية للبنات من خلال 15 لجنة، مشيرا إلى أن إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة ‏الواصفية هو 153 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية من خلال 10 لجان.‏



امتحانات النقل في مدارس بورسعيد



جانب من امتحانات للنقل