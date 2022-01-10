وكالة كوبية عن منتدى شرم الشيخ: شباب العالم يجتمعون مجددا وإقبال متزايد

فاطمة شوقى

سلطت وكالة برينسا لاتينا الكوبية الضوء علي منتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ الذى انطلق الأثنين ، مشيدة بحسن التنظيم الذي حرصت من خلاله إدارة المنتدى علي مراعاة معايير التباعد الاجتماعي لتلافي الإصابة بوباء كورونا رغم الإقبال الشديد علي المشاركة في هذا الحدث الهام.

وقالت الوكالة في تقريرها إن فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم فى مصر سيتم افتتاحها بحضور كثيف لشباب من مختلف أنحاء العالم فى مدينة شرم الشيخ، مع التركيز على مناقشة العديد من القضايا الهامة التى من بينها أزمة المياه والاحتباس الحرارى وتأثير جائحة كورونا.

وتابعت : الشباب من مختلف انحاء العالم يجتمعون فى مصر فى هذا المنتدى الذى يناقش دائما المشاكل التى توواجه الشباب مع القضايا الهامة فى العالم.

وأوضحت أن الشباب قاموا بالعديد من ورش العمل ومناقشة مستقبل أفريقيا والتقنيات المالية ففى أسواق الدول النامية بالاضافة إلى التحول الرقمى، وتأتي هذه الاجتماعات التحضيرية في إطار النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم الذي تنظمه مصر في منتجع شرم الشيخ الساحلي الواقع في شبه جزيرة سيناء.

وأضافت الوكالة الكوبية أنه سيتم مناقشة مستقبل الطاقة والأمن المائي المستدام والسلام والأمن العالميين وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وقبل انطلاق المنتدى، عقدت مجموعة من الورش التحضيرية التي تستمر على مدار يومين لمناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الأفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، فضلًا عن، استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.