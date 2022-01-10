وزير بحرينى: المنتدى يمنح الشباب الفرصة الكاملة للمشاركة فى التنمية المستدامة

قال وزير شؤون الشباب والرياضة البحرينى أيمن بن توفيق المؤيد، إن منتدى شباب العالم يعتبر جزءا من منظومة عمل المجتمع الدولي؛ لتوعية الشباب ومنحهم الفرصة الكاملة، للمشاركة الفاعلة فى عملية التنمية المستدامة ومناقشة مختلف القضايا التى يمر بها العالم فى الوقت الحالى وتقييمها بنظرة شبابية، معربا عن تقديره للجنة المنظمة للمنتدى على حسن التنظيم.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن تصريحات "المؤيد" جاءت بمناسبة مشاركته فى فعاليات المنتدى فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ المصرية، والذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من رؤساء الدول ومشاركة عدد كبير من شاب وشابات العالم.
وأضاف المؤيد أن منتدى الشباب العالم يعتبر من التجمعات الشبابية الهامة على المستوى العالمي، حيث يتضمن ورش عمل متميزة يشارك فيها عدد من الشباب يطلعون على تجارب بعضهم البعض، ويتحاورون ويتناقشون فى العديد من الموضوعات التى تهم العالم ويضعون لها الحلول برؤيتهم التى تستشرف المستقبل وتمكن الشباب من الاشتراك فى صناعة القرار فى مختلف القضايا.
يذكر أن منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة يناقش أوضاع العالم ما بعد كورونا وتأثيراتها الإقليمية والدولية، بجانب تسليط الضوء على قضايا السلام والإبداع والتنمية.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.
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