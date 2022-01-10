اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية الأوكرانى: مطالب بوتين تضر بالسلم والأمن الدوليين

الإثنين، 10 يناير 2022 11:34 ص
وزير الخارجية الأوكرانى: مطالب بوتين تضر بالسلم والأمن الدوليين وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا
أ ش أ

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وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، مطالب طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمريكا والناتو والاتحاد الأوروبي للاعتراف بجيران روسيا باعتبارهم في مجال نفوذ الكرملين "غير شرعية".

وقال كوليبا في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- "دعونا نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية... يطالب بوتين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بقبول نفوذ روسيا على الدول المجاورة ذات السيادة... ولكن الحرب الباردة انتهت، وكذلك مناطق النفوذ"، مشددا على النقطة التي مفادها أن مطالب بوتين "غير شرعية ومضرة بالسلم والأمن الدوليين


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