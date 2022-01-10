وزير التعليم البريطاني: فيروس كورونا يتحول الآن من جائحة إلى مرض متوطن

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قال وزير التعليم البريطاني نظيم زهاوي، إنه يعتقد أن فيروس كورونا يتحول الآن من جائحة إلى مرض متوطن.

وأضاف زهاوي - في تصريح نقلته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية - "قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنها تريد مراجعة كورونا، لذلك سنلتزم بسبعة أيام، لكن إذا قاموا بمراجعتها وقالوا إنهم سيخفضونها إلى خمسة أيام فهو أفضل بالنسبة لي، إنه أكثر فائدة".

يذكر أن وزير التعليم البريطاني كان أول عضو في الحكومة يؤيد علنًا تقليص فترة عزل كوفيد من سبعة إلى خمسة أيام، معتبره يساعد في تقليل النقص في الموظفين.

ومع وصول إجمالي الوفيات الرسمية بسبب كوفيد إلى 150057، تعد المملكة المتحدة الدولة السابعة التي تتجاوز هذا الرقم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمكسيك وبيرو.