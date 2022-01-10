اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 08:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وائل الإبراشى .. لحظة نقل جثمان الراحل من المستشفى لمسقط رأسه بالدقهلية

الإثنين، 10 يناير 2022 08:40 ص
وائل الإبراشى .. لحظة نقل جثمان الراحل من المستشفى لمسقط رأسه بالدقهلية وائل الإبراشى
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وائل الإبراشى .. قدم تليفزيون" اليوم السابع" قبل قليل بثاً مباشراً لنقل جثمان الإعلامى الراحل، الذى وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر ناهز 58 عاما.

فيما قررت أسرة الإعلامى وائل الإبراشى، تشييع جنازته اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد الشربينى أبو أحمد بمسقط رأسه بمدينة شربين بالدقهلية.

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى وفاته.

ويستعد أهالى قرية شربين مسقط رأس الراحل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي لشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

 


وائل الابراشى

وفاة وائل الابراشى

وفاة وائل الإبراشي اليوم

وائل الابراشى اليوم

اخبار وائل الابراشي

الاعلامي وائل الابراشي

جنازة وائل الإبراشى

عزاء وائل الإبراشى مرض

وائل الإبراشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة