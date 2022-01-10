وجاء في الرسالة التي وقعها 14 عضوا بالبرلمان اليوم الاثنين " أن معتقل جوانتانامو تم وصفه بأنه مركز للتعذيب والمحاكم الخاصة هناك" ولفت إلى أنه رمز للتجاوزات الوحشية في المكافحة الأمريكية ضد الإرهاب.

يشار إلى أن الخطاب تم توجيهه أيضا إلى نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

يشار ان غد الثلاثاء سيكون قد مر 20 عاما على بناء معتقل جوانتانامو.

