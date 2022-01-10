نقابة المهندسين: 51 ألف و468 مشترك بمشروع العلاج خلال شهر ونصف

كتبت آية دعبس

قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين ، إن مشروع المنظومة الطبية الذكية والتي أنشأته لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين يُعد طفرة كبيرة وغير مسبوقة حيث بلغ عدد المشتركين الذين جددوا اشتراكهم بمشروع الرعاية الصحية لعام جديد أو من يشترك للمرة الأولى (51468) مشتركًا، وذلك منذ فتح باب الاشتراك في 12 ديسمبر 2021 وحتى7 يناير 2022، وبهذا الرقم يتخطى عدد المشتركين خلال شهر واحد نصف عدد المشتركين في المشروع عن العام الماضي بأكمله والذي كان قد بلغ (114000) مشترك مما يعد طفرة غير مسبوقة.

وأعرب ضاحى، فى بيان، عن بالغ سعادته بالتقدم الذى يشهده تطبيق النقابة ومدى تفاعل المهندسون معه حيث تلقي ضاحي رسالة أرسلتها "مريم جلال فرج" زوجة المهندس محمد سلامة عبدالحليم أبوزيد، حملت برقية شكر موجهة لنقيب المهندسين تعرب فيها عن سعادتها بالانتهاء من إجراءات التجديد في أقل من عشر دقائق، مؤكدة الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمهندسين وحسن تعاون العاملين بالرعاية الصحية، كما تقدم الدكتور مهندس "مصطفى محمود أحمد" بالشكر للقائمين على مشروع الرعاية الصحية، مبديًا إعجابه الشديد بسرعة إنجاز إجراءات اشتراكه بالمشروع، لافتًا إلى حسن تعاون العاملين به، كما أعربت "فايزة محمد عادل صالح" زوجة المهندس "عاطف منير عبدالله" عن امتنانها لنقابة المهندسين والقائمين على مشروع الرعاية الصحية لتسهيل الانتهاء من إجراءات التجديد، حيث تم التجديد لها وهي جالسة مكانها لحالتها الصحية، مقدمة الشكر للعاملين على حسن خلقهم وتعاونهم السريع معها، حيث لم يكن معها وقت الاشتراك الرقم القومي لزوجها وبدورهم سهلوا عليها إجراءات الاشتراك.

في نفس السياق أكد ضاحى، أن المنظومة الطبية الذكية بالنقابة هي حزمة من البرامج التشغيلية من أجل تقديم منتج متكامل للحصول على الخدمات الطبية للمشتركين ببرنامج الرعاية الصحية التكافلي لتسهيل الحصول على الخدمات والاستفسارات بدون الحاجة إلى الذهاب للنقابة عن طريق (البطاقة الطبية للمهندس وتابعيه مزودة بشريحة إلكترونية لا تلامسية صالحة لمدة خمس سنوات، وبوابة إلكترونية تعمل لدى الجهات العلاجية تسمح بالموافقات الطبية لحظيًا دون الحاجة إلى الذهاب للنقابة بتكنولوجيا لدى الجهات العلاجية، ومركز خدمة عملاء "كول سنتر" يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى فريق دعم فني متواجد بالنقابة طوال أيام الأسبوع، وإنشاء منصات إلكترونية تفاعلية على كافة أنظمة التشغيل كتطبيق على الهاتف المحمول.