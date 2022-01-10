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مصيرك خلف الأسوار لو أخفيت مسروقات أو متحصلات جريمة.. اعرف العقوبة

الإثنين، 10 يناير 2022 05:00 ص
مصيرك خلف الأسوار لو أخفيت مسروقات أو متحصلات جريمة.. اعرف العقوبة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يقدم اليوم السابع، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات.

وخلال السطور التالية نوضح عقوبة إخفاء شخص متحصلات جريمة، أو أشياء مسروقة، حسب ما حدده القانون، حيث نصت المادة 44 مكرر، في قانون العقوبات، أن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.

 

ونصت المادة أيضا أنه إذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

كما نصت المادة 44 أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.

 


القانون المصري

قانون العقوبات

عقوبة اخفاء المسروقات

جريمة سرقة

عقوبة السرقة

اخفاء متحصلات الجريمة

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