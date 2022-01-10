مستثمر إيطالي: ارتفاع إصابات كورونا يهدد استمرارية الأعمال

فاطمة شوقى

قال مستثمر إيطالي، ماسيميليانو بوريللي، إن "" وباء كورونا عند وصوله الى الذروة العام الماضي، تمكنا من إدارته دون أي تباطؤ في الإنتاج، أما الآن فالأمر صعب، انتشار الوباء يقلقنا حقًا فيما يتعلق باستمرارية الأعمال".

وقال بوريللي، الرئيس التنفيذي لمصنع (Ast) للصلب في تيرني فى مقابلة مع صحيفة "المساجيرو" الإيطالية "كيف أن علينا اليوم التعامل مع عدوانية مختلفة جدًا للفيروس مقارنة بالماضي، وأن هذا يدفعنا بطريقة ما إلى البدء بإبطاء الإنتاج".

وأوضح بوريللي أن "أكثر من 10٪ من القوى العاملة كانت عاطلة عن العمل أمس، بين مصابين وخاضعين للحجر الصحي، كما يتم تحديث هذه الميزانية باستمرار"، معلنًا أنه "حتى الآن قمنا في مصنع الصلب فقط بتخفيض حوالي 10-15٪ من الإنتاج، لكن هذا لا يعني وقف باقي المصانع: فهناك مخزونات تعوض في هذه الحالة".

وأشار المستثمر الى أنه "بقدر ما يمكننا العمل بأمان، سنقوم بذلك، وهي أولويتي المطلقة، مع احترام الالتزامات التي تم التعهد بها مع عملائنا، وبالتالي لا توجد نقطة تحول يتوقف كل شيء عندها، كذلك بفضل مخزون المنتجات شبه المنتهية، لكن إذا تضاعفت حالات العدوى، فسيصبح من المعقد المضي قدمًا حقًا".

وأضاف بوريللي أنه "يضاف الى ما سلف ذكره، أن علينا إضافة تأثيرات ارتفاع الأسعار، مع تأثير مهم حقًا على الهوامش، يتجاوز توقعاتنا بكثير، لكن هذا الأمر لا يعنينا وحدنا، فقطاع الصناعة الإيطالي بأكمله يخاطر كثيرًا، وقد وضعنا عملية الانتعاش بأسرها على المحك".

ونوه الرئيس التنفيذي للمصنع بأنه "لهذا السبب، فإننا كالشركات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة، كنا نأمل بتدابير إعفاء ضريبي في قانون الميزانية، من شأنها أن تخفف عنا بعض التكاليف الإضافية".