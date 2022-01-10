للوقاية من السرطان ابتعد عن تناول هذه الأطعمة.. أبرزها السوسيس والبرجر

فاطمة خليل

اختيار الطعام يمكن أن يؤثر على صحة الشخص بشكل كبير، وتؤدي بعض الخيارات السيئة فى نوعية الطعام إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان، فى هذا التقرير نتعرف على المنتجات الغذائية المرتبطة بمخاطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

للوقاية من السرطان ابتعد عن تناول هذه الأطعمة



اللحوم المصنعة مثل: البرجر والسوسيس والهوت دوج

اللحوم المصنعة لها علاقة قوية بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، تصنف منظمة الصحة العالمية أيضًا اللحوم المصنعة على أنها مادة مسرطنة وبحسب الدراسات تزيد اللحوم المصنعة من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 20٪. وكذلك تزيد أيضًا من سرطان المعدة وسرطان الثدي.

الأنظمة الغذائية عالية الملح

النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح المضاف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالملح قد يؤدي إلى إنتاج مركبات فى الجسم هى المسؤولة عن السرطان في معظم الحالات، يزيد الملح المضاف في النظام الغذائي من خطر الإصابة بسرطان المعدة.



شرب المشروبات الساخنة بدرجة حرارة عالية يزيد خطر الإصابة بسرطان المرئ

المشروبات الساخنة جدا تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المريء الذي يمكن أن يصبح ضارًا جدًا بالصحة، وبحسب الدراسات فإن أولئك الذين يستهلكون مثل هذه المشروبات الساخنة في درجات حرارة شديدة الارتفاع مرتين في اليوم معرضون لخطر الإصابة بسرطان المريء.

طعام مطبوخ أكثر من اللازم

يمكن أن ينتج عن الإفراط في طهي الطعام مواد مسرطنة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان في الجسم، هناك بعض المواد الغذائية بما في ذلك اللحوم التي قمنا بطهيها بشكل زائد عن قصد لمنحها نكهة مدخنة، تشمل المواد الغذائية الأخرى الأطعمة النشوية مثل البطاطس.