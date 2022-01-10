اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 01:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كم محطة مياه شرب وصرف وتحليه تم تنفيذها بسيناء؟.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 10 يناير 2022 12:00 ص
كم محطة مياه شرب وصرف وتحليه تم تنفيذها بسيناء؟.. اعرف التفاصيل سحارة السلام بشمال سيناء
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تشهد سيناء طفرة تنموية غير مسبوقة، جراء تركيز الدولة على تنميتها وتعويض سنوات طويلة من الإهمال والتهميش، ووفقا للأرقام الرسمية، أنفقت الحكومة نحو 600 مليار جنيه لتطوير شمال وجنوب سيناء ومناطق شرق قناة السويس وغربها المرتبطة بسيناء، بما فيها الأنفاق ومزارع الإسماك، بجانب مشروعات المياه والصرف الصحى والآبار والزراعة منذ عام 2014.

 

ووفق الأرقام الرسمية، فقد بلغت الطاقة الإنتاجية لمحطة المعالجة الثلاثية لمصرف المحسمة، مليون متر مكعب يوميا، فيما بلغت طاقة إنتاجية لمحطة معالجة ثلاثية لمصرف بحر البقر، 5.6 مليون م3/ يوم، حيث تُعد أكبر محطة معالجة بالعالم، ونفذت الدولة 32 محطة تحلية فى سيناء، بجانب 21 محطة تحلية مياه بحر، و11 محطة تحلية مياه آبار.

 

وحول ما تم إنجازه فى قطاعى الزراعة والمياه، تم تنفيذ 5907 أحواض استزراع سمكى نُفذت فى المرحلتين الأولى والثانية، بجانب 275 ألف فدان تم استصلاحها بتكلفة 5 مليارات جنيه، علاوة على 70 مليار جنيه تم إنفاقها للاستثمار فى قطاع المياه، كما تم حفر وإنشاء 453 بئرًا بتكلفة 4 مليارات جنيه، علاوة على استثمار 1.3 مليار جنيه فى أعمال السيول حتى عام 2020.


تنمية سيناء

محافظة شمال سيناء

جنوب سيناء

انفاق قناة السويس

ترعة السلام

بئر العبد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هنا سوق الأسماك بالعريش.. السردين وجبة شعبية رخيصة الثمن.. الجمبرى سيد المأكولات البحرية.. المياس والقاروص وموسى من الأنواع الفاخرة.. الوقار ملك الأسماك وأغلاها.. السيناوية يتفننون فى طهى وجباته .. صور

الأحد، 09 يناير 2022 08:00 م

"السردين" فاكهة الأسماك.. وجبة فى كل بيت بشمال سيناء.. فيديو وصور

الأحد، 09 يناير 2022 12:00 م

أستاذة جامعية بسيناء تكرم 15 طالبة بدوية متميزة لتشجيعهن على التعليم.. فيديو

الأحد، 09 يناير 2022 12:00 ص

أهالي شمال سيناء يكرمون صاحب مسيرة تعليم الأطفال تحت عشة لمدة 40 عاما متصلة.. فيديو

السبت، 08 يناير 2022 04:23 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة