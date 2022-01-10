قصة فتاة فى الثانوية العامة بشمال سيناء تحدت إعاقة البصر لتحقق التميز.. فيديو

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجحت الفتاة "حنان قدرى العبد الغول"، 17 سنة من مدينة العريش بشمال سيناء، والمصابة بإعاقة فى بصرها فى تحدى ظروفها الصحية بالتميز فى إلقاء الشعر وفصاحة اللغة، وحصدت وهى طالبة فى الثانوية العامة عددا من جوائز ومراكز اولى فى مسابقات الشباب والرياضة.

الفتاة حنان الغول، تم تكريمها ضمن الفتيات المتفوقات فى المجتمع بشمال سيناء، على هامش فعاليات جائزة الدكتورة أمل نصرالله للفتاة الأكثر تميزا، والتى شهدتها مدينة العريش اليوم، وخلالها تم تكريم 3 فتيات متميزات علميا، بجوائز عينية ومادية فى مبادرة مجتمعية لتشجيع الفتيات على التعليم.

وخلال الفعاليات، روت حنان الغول قصتها فى التحدى بقولها، ان عمرها 17 سنة وهى طالبة فى الثانوية العامة بمدرسة المكفوفين بالعريش، مصابة بمرض تكسو بلازم فى عينيها، وأصابها هذا المرض بضعف البصر وانحرافه، وهو مرض ولدت به.

وأضافت أنها خلال فترة عمرها من سن السادسة حتى الثانية عشر، تعرضت لكثير من التنمر بسبب ضعف بصرها، واصبحت تعانى اهتزاز نفسي، وعدم ثقة فى نفسها.

وقالت ان حياتها تغيرت عندما انتقلت للدراسة بمدرسة المكفوفين، وشقت طريقها بنجاح وتفوق، واستطاعت ان تواجه المجتمع وتشارك فى كل المناسبات، وتعرض ابداعها، وساعدها فى هذا انضمامها لفريق أصحاب البصيرة بقيادة الدكتور عبد الكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش ، مشيرة إلى ان اهم إنجاز حققته هو فوزها بمركز اول فى مسابقة التحدى بوزارة الشباب والرياضة، بقصيدة كتبتها وألقتها بعنوان "انا لا ارى الألوان ولكن لا احيا قاصرة "، كما فازت كبطلة تحدى لمدة عامين متتالين على مستوى الجمهورية ممثلة لشمال سيناء بوزارة الشباب والرياض،وغيرها من المسابقات ومشاركتها فى كل الفعاليات وحصولها على تكريمات متعددة من محافظى شمال سيناء.