قارئ بالغربية يناشد لعلاجه من انحناء بالعمود الفقرى.. والصحة تستجيب

كتبت: شيماء حمدى .. الغربية محمد طارق

أرسل القارئ ابراهيم مصطفي عبد القادر بربر من قرية أبو صير شارع البحر مركز سمنود محافظة الغربية، مناشدة عبر خدمة صحافة المواطن "باليوم السابع " لعلاجه من وجود انحناء بالعمود الفقرى قائلا :" عندى انحناء جانبي بالعمود الفقري وطلب تدخل جراحي والمشكلة أن الموضوع بتاعي صعب جدا لان كل ما اروح لدكتور يقولي علاجك بالخارج المشكلة بدأت معايا من عمر ٦ اشهر".

ومن جانبه صرح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بإنه سيتم استقبال الحالة بمستشفي المنشاوي العام بمدينة طنطا لمناظرتها لعمل الفحوصات اللازمة واصدار قرار بما تحتاجه من جراحة او علاج.



مريض



اشعة

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".