اليوم السابع
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الإثنين، 10 يناير 2022 07:22 م
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ضحايا غرق سيارة نصف نقل في مياه النيل بمنشأة القناطر ينتمون لقرية في المنوفية

الإثنين، 10 يناير 2022 07:04 م
ضحايا غرق سيارة نصف نقل في مياه النيل بمنشأة القناطر ينتمون لقرية في المنوفية إنقاذ نهري - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال ضحايا سقوط سيارة نصف نقل محملة بعدد من العمال في فرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، ما أسفر عن مصرع ما يقرب من 8 أشخاص.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن الضحايا ينتمون لقرية بمحافظة المنوفية، وأنهم كانوا يعملون بمزرعة، وخلال عودتهم انقلبت السيارة بهم، مما أسفر عن غرق عدد منهم، بينما نجا آخرون.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهرى 4 متوفين إثر سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة قسم منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وكانت في اتجاهها للبر الآخر اتجاه المنوفية، وتقوم قوات الإنقاذ النهرى بالحث في المكان عن ناجيين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ الى المكان للبحث عن أى ناجيين من الحادث.

 

 


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