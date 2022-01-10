ضبط 2 طن ذرة مجهولة المصدر فى حملات تفتيشية على المصانع بمركز بلبيس شرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2 طن ذرة مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية على المصانع بمركز بلبيس، في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت إدارة تموين بلبيس بتشكيل حملة تموينية برئاسة عاطف عراقي مدير الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، منها تحرير محضر رقم 450 جنح بلبيس ضد صاحب مصنع لتصنيع منتجات الذرة لاستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بكمية بلغت2 طن ذرة مجهولة المصدر. و محضر رقم 451 جنح بلبيس ضد صاحب ثلاجة لحفظ الحاصلات الزراعية وتم ضبط 50 صندوق تفاح زنة الصندوق 14 كجم إجمالي 700 كجم لعدم الاحتفاظ بفواتير السلعة المضبوطة، تحرير محضر رقم 381 جنح بلبيس ضد صاحب محل بقالة بلبيس لحيازته وعرضه عصائر مجهولة المصدر بكمية بلغت 20 باكتة عصير مانجو.

وتم تحرير عدد 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات البقالة، وعدد 2 محضر لعدم وجود شهادات صحية ، وعدد 2 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد المحاضر المحررة اليوم 10 محاضر جنح وإثبات حالة مخابز بلدية.