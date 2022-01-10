اليوم السابع
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"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية داقوف بمركز سمالوط

الإثنين، 10 يناير 2022 06:00 ص
"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية داقوف بمركز سمالوط قافلة طبية - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الاثنين، قافلة طبية علاجية في قرية داقوف بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 10 و 11 يناير الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، أنف وأذن وحنجرة وكشف نساء وتنظيم الاسرة مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.


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