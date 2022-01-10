شاهد.. حقيقة تعدي شخص وسيدة على آخر بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

وردت شكوى عبر البريد الخاص بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع "فيس بوك" ، تضمن مقطع فيديو بشأن تعدى (شخص وسيدة) على آخر وقيامهما بسبه وتهديده.

على الفور تم التواصل مع صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنها (سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) وبسؤالها قررت بوجود خلافات مالية بينها وبين إحدى السيدات وأضافت بقيام المذكورة وزوجها بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه وأن والدها هو الشخص المتعدى عليه فى الفيديو.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتفاق مع والد الشاكية على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه وإرساله للشاكية لإجبارها على العودة للقرية نظراً لتركها محل إقامتها حالياً لسداد ما عليها ، وأضافا بأنهما لم يقما بالتعدى على والدها بالضرب ، بإستدعاء والد الشاكية أيد ما جاء بأقوال المشكو فى حقهما.