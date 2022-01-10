سوهاج تنظم مؤتمرا لـ"مناهضة العنف ضد المرأة".. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحضور فعاليات مؤتمر "مناهضة العنف ضد المرأة والتنمر"، والذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام المحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان، بحضور كلا من إيمان البدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والشيخ عبد العاطي عبد الرحمن ممثلا عن مديرية الأوقاف، والقس عماد شوقي راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، ونشأت كيرلس خبير التنمية البشرية، وعدد من العاملين بمديريات الخدمات، والمصالح الحكومية، والديوان العام ".

ونقل السكرتير المساعد تحيات المحافظ للحضور جميعا، مؤكدا على مجهودات الدولة التي تبذلها لدعم المرأة في شتى المجالات وتمكينها في المجتمع، والتصدي لكافة أشكال العنف والتمييز، والحفاظ على حقوقها، مشيرا إلى أهمية التكاتف وتضافر جميع الجهود للقضاء على جميع ظواهر العنف والتنمر ضد المرأة.

ومن جانبها استعرضت مدير وحدة تكافؤ الفرص إنجازات الوحدة والأنشطة والندوات التي تم تنفيذها، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ عدد من الندوات المماثلة في الوحدات المحلية للتوعية بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة، بالتعاون مع الأوقاف والكنيسة والصحة، وعدد من الجهات المعنية.

وأكد كلا من "ممثل الأوقاف، وممثل الكنيسة" على أهمية المرأة في الدين الإسلامي والمسيحي وتكريمها وعدم تميزها عن الرجل وأهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة، وضرورة تحري الدقة في النصوص الدينية، حيث أشار ممثل الأوقاف إلى أنه لم يرد نص صحيح بشأن "ختان الإناث"، والذي يعد شكل من أشكال العنف والقهر ضد المرأة، وأيضا الأضرار الذي تقع بسبب زواج القاصرات.

وأوضح ممثل الكنيسة أن العنف بجميع أشكاله هو انتهاك صارم لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن العنف موجود للأسف في كافة المجتمعات وطبقاتها المختلفة الغني منها والفقير، وتناول خبير التنمية البشرية بالشرح لبعض أسباب العنف المتوارث بين بعض المجتمعات منها "التربية الغير سوية، والتمييز بين الولد والبنت، وأيضا تأثير الإعلام والأفلام التي تنشر ثقافة العنف"، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الندوات التوعوية بالمدارس، والجامعات، وجهات العمل المختلفة؛ لمعرفة كيفية التعامل مع أشكال العنف المختلفة والتصدي لها.