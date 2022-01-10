سريلانكا والصين تبحثان تعزيز الاستثمارات والسياحة

بحث وزير الخارجية الصيني وانج يي مع رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، في العاصمة كولومبو عددا من القضايا، من بينها تعزيز السياحة والاستثمارات ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت صحيفة "ذا تشينا بوست" الصينية عن ماهيندا راجاباكسا قوله - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب اللقاء - "كان لقاءً ممتعًا للغاية مع السيد وانج يي، وتركزت المناقشات حول الخدمات اللوجستية ومناقشة مجموعة من القضايا، بما في ذلك السياحة والاستثمارات والإغاثة والتأهب لما بعد كورونا".