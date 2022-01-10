اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سريلانكا والصين تبحثان تعزيز الاستثمارات والسياحة

الإثنين، 10 يناير 2022 12:00 ص
سريلانكا والصين تبحثان تعزيز الاستثمارات والسياحة وزير الخارجية الصيني وانج يي
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الصيني وانج يي مع رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، في العاصمة كولومبو عددا من القضايا، من بينها تعزيز السياحة والاستثمارات ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
ونقلت صحيفة "ذا تشينا بوست" الصينية عن ماهيندا راجاباكسا قوله - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب اللقاء - "كان لقاءً ممتعًا للغاية مع السيد وانج يي، وتركزت المناقشات حول الخدمات اللوجستية ومناقشة مجموعة من القضايا، بما في ذلك السياحة والاستثمارات والإغاثة والتأهب لما بعد كورونا".
 
ووجه الشكر للحكومة الصينية على دعمها المستمر لسريلانكا. وكان وزير الخارجية الصيني قد إلى كولومبو أمس /السبت/ قادماً من جزر المالديف في زيارة تستغرق يومين، ويلتقي خلالها بكبار قادة سريلانكا.
 
 
 

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