رفع الطاقة الإنتاجية لمطاحن مصر الوسطى لـ 350 طن بعد الانتهاء من أعمال التطوير

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، شركة مطاحن مصر الوسطي التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بحي شمال المدينة، وذلك للوقوف على انتظام العمل وجودة الدقيق المستخرج من المطحن قبل توزيعه على مستودعات الدقيق والمخابز بالمحافظة، بالإضافة للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين بالمطاحن والمترددين عليها.

رافق المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، اللواء أسامة سنجق رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطي، المهندس بكري العبيدي المدير التنفيذي لشركة مطاحن مصر الوسطي، المهندس الحسيني محمود رئيس قطاع المطاحن، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة.

وتفقد "القاضي" الأقسام الداخلية داخل المطحن لمتابعة المراحل الإنتاجية لطحن الاقماح، مشيداً بأعمال التطوير التي تم تنفيذها، مما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمطاحن لخدمة أهالي المحافظة.

وأوضح محافظ المنيا، أن مجمع مطاحن المنيا، شهد إعادة تأهيل، منها تطوير مطحن بوهلر بشركة مطاحن مصر الوسطى، حيث يعمل المطحن بنظام السلندرات، بسعة 350 طنًا، بعد أن كانت 250 طنًا، الى جانب تأهيل صومعة نفرتيتي، بشركة مطاحن مصر الوسطى.

من جانبه، أشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين أن المطاحن التموينية بالمحافظة، تضم 4 مطاحن، وهي (مطحن بني مزار، وبوهلر، وأبو قرقاص "وهم قطاع عام "، بالإضافة إلى مطاحن الشركة المتحدة "قطاع خاص")، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطاحن الأربعة حوالي 1500 طن /يوم، كما يوجد بالمحافظة 43 موقع تسويقي للاقتماح، بسعة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن.