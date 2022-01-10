رصف وتطوير شوارع بحى دار السلام وإزالة طابق مخالف بحلوان

كتب سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فى إطار استعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمه قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام بالتواجد الميداني وتكثيف حملات النظافة اليومية حفاظا على المظهر الحضاري بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة بحمله تضمنت نظافة ورفع المخلفات وتجريد تراكمات شارع كورنيش النيل و شارع الفيوم و أعلي الطريق الدائري مع الاستمرار بعمل حملات مكثفة دورية لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي كما قامت المتابعة الميدانية و الإدارات المعنية بحملة لرفع الاشغالات وإزالة العربات الكارو بشارع مصر حلوان الزراعي وإتخاذ الإجراءات اللازمه حيال المخالفين .

وأضافت نائب المحافظ، أنه استكمالا لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام باستكمال أعمال إزالة الأرصفة القديمة والمتهالكة بشارع الجسر البراني لبدء أعمال تطوير رصف وإصلاح أرصفة وإنارة الشارع لتخفيف العبء وتيسير الحركة المرورية بدءا من أكاديمية طيبه حتي شارع مصر حلوان الزراعي تيسيرا علي المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي هذا مع الاستمرار بالمتابعة حتي تمام الإنتهاء من الأعمال .

وأزالت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان سقف خرسانة بالدور الخامس فوق الأراضي بالعقار الكائن بشارع ترعة الخشاب من شارع مصر حلوان الزراعى، وذلك تنفيذا لتوجيهات نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والتأكيد على احترام هيبة الدولة واعلاء كلمة القانون والتصدي لأي مخالفات .