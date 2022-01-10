رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر 20 يناير ضمن جولة في المنطقة

كتبت رباب فتحى

قال مسؤولون كوريون، إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه سيقوم برحلة إلى ثلاث دول في الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث تسعى كوريا الجنوبية إلى تعزيز العلاقات مع مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجالات الطاقة والبناء والبنية التحتية.

وقال المكتب الرئاسي، إن مون سيحضر في المحطة الأولى من رحلته منتدى أعمال في الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد بالإضافة إلى احتفال رسمي لـ "يوم كوريا" في معرض دبي إكسبو.

في اليوم التالي، سيجري مون محادثات مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان حول كيفية تطوير العلاقات الثنائية.

وبعد الإمارات، سيزور مون المملكة العربية السعودية يومي 18 و 19 يناير لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ولحضور منتدى أعمال.

وفي الفترة من 20 إلى 21 يناير ، يقوم مون بزيارة دولة إلى مصر بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المتوقع أن يبحث مون والرئيس المصري سبل زيادة تطوير الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين.وسيحضر مون منتدى أعمال حيث سيناقش سبل تعزيز التعاون في الأعمال الصديقة للبيئة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة بارك كيونج مي إن زيارة مون لدول الشرق الأوسط الثلاث من المتوقع أن تعزز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبناء والبنية التحتية بالإضافة إلى الصحة العامة والعلوم والهيدروجين.وسيعود مون إلى الوطن في 22 يناير.