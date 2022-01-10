اليوم السابع
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رئيس رومانيا: منتدى شباب العالم بات عنصرا مهما فى حركة الشباب العالمية

الإثنين، 10 يناير 2022 02:34 م
رئيس رومانيا: منتدى شباب العالم بات عنصرا مهما فى حركة الشباب العالمية كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أكد كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا، أن منتدي شباب العالم بات عنصرا مهمًا في حركة الشباب العالمى، لأنه يمنح الشباب مسارا مهما والمشاركة كجيل فتي، مشددا على أهمية الدور الحيوي للشباب في دعم واستدامة السلام وجعل المجتمعات أكثر شمولا.
 
وأضاف رئيس رومانيا خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، ينبغي أن نكون على يقين بأن الشباب هم المستقبل، فالشباب يتحمل صياغة تنمية مجتمعاتنا والاستجابة للتحديات الجارية.
 
وتابع رئيس رومانيا: ينبغي أن يمنح الشباب فرص ذات معنى للعب دور مهم في محنة جائحة كورونا وهذا يتطلب وجود منظومة سياسية وتعليم ذو جودة على كل مستوياته بما في ذلك المواقف التي يعيش بها اللاجئين والنازحين.
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

رئيس رومانيا

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