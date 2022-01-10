ذا هيل: أستراليا وافقت على صفقة قيمتها 3.5 مليار دولار لشراء دبابات أمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن استراليا وافقت على صفقة جديدة قيمتها 3.5 مليار دولار مع الولايات المتحدة للحصول على أكثر من 120 دبابة ومدرعات أخرى لتحديث أسطولها العسكرى.

ونقلت ذا هيل عن صحيفة سيدنى مورننج هيرالد الاسترالية أن وزير الدفاع الاسترالى بيتر دوتون سيؤكد الصفقة اليوم بعد موافقة الولايات المتحدة مبدئا على الشراء العام الماضى.

وستلتزم استراليا بشراء 75 دبابة أبرامز طراز M1A2 ، و29 من المدرعات المزيلة للمتفجرات، و17 مركبة هجومية و6 مدرعات إضافية.

وقال دوتون فى بيان إن المركبات ستمنح الجنود الاستراليين أفضل قدرة على النجاح للنجاح والحماية من الأذى فى المستقبل، وفقا للصحيفة الأسترالية.

وأشار إلى أن تقديم مركبات جديدة طراز إم 1 إيه 2 سيستفيد من الدعم الموجود للبنية التحتية، مع استثمار كبير فى الصناعة الإسترالية مستمر فى مجالات المحاكاة والتدريب. ومن المتوقع أن تنفق استراليا ما بين 30 إلى 42 مليار على المركبات المصفحة خلال العامين المقبلين.

وكان الاتفاق قد أشعل نقاشا حول احتياجات استراليا العسكرية، حيث قال بعض خبراء الأمن القومى أن العربات المدرعة لن تكون ضرورية فى وقت الصراع البحرى والجوى مع قوى عالمية أخرى مثل الصين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن العام الماضى عن تأسيس تحالف أوكوس مع قادة استراليا وبريطانيا للتركيز على مساعدة استراليا فى الحصول على الغواصات التي تعمل بالطاقة لنووية، وهو الاتفاق الذى أثار غضب فرنسا وأزمة دبلوماسية بينها وبين كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، جراء إلغاء حكومة كانبرا لصفقة عسكرية كانت متوقعة مع باريس.