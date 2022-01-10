حماية الطفل ببورسعيد: سيدة تترك ابنتيها بمدخل عمارة وآثار ضرب بجسديهما

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت ناهد علي، ممثل الدفاع الاجتماعي بلجنة حماية الطفل بمحافظة بورسعيد ، اليوم الإثنين، عن أنه ورد بلاغ من خط نجدة الطفل يفيد تعريض طفلتين للخطر بعدما تركتهما والدتهما بمدخل أحد العمارات، وذلك بعدما استلمتهما من والدهما.

وأشارت ممثل الدفاع الاجتماعي، في بيان لها، إلى أنه بالفحص تبين أن الطفلتين تعانيان من الإهمال وسوء التغذية، ويوجد بجسدهما آثار ضرب.

وأكدت أنه جرى تحرير محضر بالواقعة، واستدعائها لسماع أقوالها أمام النيابة، موجهة الشكر للمحامي العام لنيابات بورسعيد ووكلاء النيابة على جهودهم في ملف حماية الطفل.