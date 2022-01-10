حكاية "هاجر وإسراء وأسماء".. الفتيات البدويات الأكثر تميزا فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

هاجر وإسراء وأسماء، 3 فتيات بدويات من سيناء نجحن فى تحدى كل الظروف والفوز فى مسابقة الفتاة الأكثر تميزا بحصد لقب " التميز".

وروت الفتيات الثلاثى لتلفزيون اليوم السابع ، قصص نجاحهن والتى بسببها حصلن على جائزة ولقب " الأكثر تميزا"، وهى الجائزة السنوية التى تطلقها الدكتور امل نصرالله، استاذة جامعية من سيناء لمساعدة فتيات مناطق مركزى الشيخ زويد ورفح على مواصلة التعليم.

وحصلت المركز الأول ولقب الفتاة الأكثر تميزا "هاجر سليمان اهنيد سليمان"، طالبة بمعهد فنى تمريض بجامعة قناة السويس، وكرمت بدرع و مبلغ 20 ألف جنيه .

قالت انها تحمل هم ومشروع الثقافة والتنوير، وهى تكتب الروايات ومحاولات الشعر وتنفذ أعمال " الدبلجة"، ولم تستسلم لهزيمة المجموع فى الثانوية العامة الذى لم يحقق لها رغبتها فى دخول كلية قمة، وحولت هذا لنجاح وطموح تخطط له ان تستكمل تعليمها بدخول كلية التمريض، والعمل معيدة فى الجامعة.

واضافت انها خلال الثانوية العامة اعتمدت على نفسها بتوفير مصروفها من حصص تقوية تقوم بها لتعليم الأطفال إلى جانب دراستها، لتوفر مصروفاتها وتخفف عن والدها.

ولديها هدف واضح بدأت فى خطواته بالاتفاق مع زميلات لها والتنفيذ مؤجل لبعد التخرج، وهو إنشاء كيان مجتمعي يقوم بمساعدة الفتيات البدويات على استكمال تعليمهن، والتخلص من عقبة تعانى منها كثير من الفتيات وهى حرمانهن من استكمال التعليم بسبب تقاليد متوارثة .

وقالت "أسماء عياد سالم عوده "، طالبة بكلية التربية بالعريش قسم بيولوجى، وحصلت على المركز الثانى وكرمت بدرع و مبلغ قدره 15 ألف جنيه، انها بدعم من اسرتها غادرت بيتها وهى فى أواخر المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، لتقيم وحيدة مع شقيقها الأصغر لتحصل على حقها فى التعليم .

واضافت ان أهلها يقيمون فى قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، وتطلب السعي للحصول على العلم ، الإقامة فى أقرب مدينة وهى الشيخ زويد، وسط ظروف بالغة الصعوبة والقيود القبلية .

وأكدت انها خلال فترة الإجازة لم تكن تستسلم وتقوم بواجبها فى قريتها بتعليم الأطفال، وهذا تعتبره مشروعها الأهم لأنه تضع بصمتها فى خدمة مجتمعها .

وبدورها قالت إسراء سليمان سعد، طالبة بمعهد تمريض بالسويس، وكرمت بدرع ومبلغ قدره 10 آلاف جنيه، انها وضعت أمامها هدف واحد وهو التحدى، وكان أول تحدى بداية من عام 2011، بمواجهتها إصابتها بمرض البهاق، وتعرضها للتنمر، وواجهت المجتمع بكل قوة وصبر حتى تجاوزت هذه العقبة، وعقبة اصابة والدها بالعجز، وعدم القدرة على الحركة فى عام 2016، بالعمل فى صيدلية إلى جانب الدراسة فى سبيل توفير مصروفها وأشقائها ومساعدة والدها.

يذكر ان جائزة الدكتورة امل سلامه نصرالله للفتاة الأكثر تميزا بالشيخ زويد و رفح لعام، عقدت فى دورتها الخامسة .

وقالت " نصرالله "، إن الجائزة التى تحمل اسمها هى جهد تطوعى الهدف منه تشجيع الفتيات على التعليم وخدمة المجتمع، وكسر كل حواجز وعقبات الإبداع ، وبدأت منحها فى عام 2016 ، وكانت قيمة الجائزة وقتها 10 آلاف جنيه، تمنح للفتاة الاكثر تميزا بجنوب الشيخ زويد ورفح ،ثم تم توسيع نطاق الجائزة بعد ذلك لتشمل كل مراكز و قرى الشبخ زويد ورفح منذ العام 2018 ، وارتفعت قيمة الجائزة لتكون 60 الف جنيه هذا العام.