اليوم السابع
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حبس عاطل ضبط وبحوزته 35 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية

الإثنين، 10 يناير 2022 01:21 م
حبس عاطل ضبط وبحوزته 35 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية مديرية أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزته 35 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم منوف بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عاطل وبحوزته 35 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من القبض على عاطل وبحوزته 35 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


مدير أمن المنوفية

قسم منوف

رئيس مباحث قسم منوف

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التعاطي

هيروين

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