اليوم السابع
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جنازة وائل الإبراشي.. أهالى قرية شربين بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الإعلامى الراحل

الإثنين، 10 يناير 2022 12:21 م
جنازة وائل الإبراشي.. أهالى قرية شربين بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الإعلامى الراحل أحد جيران الراحل وائل الإبراشى
الدقهلية - مرام محمد

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من المنطقة التى نشأ بها الإعلامى الراحل وائل الإبراشى ، وذلك بعد وفاته عن عمر يناهز 58 عاما

يقول أحمد العراقي: إنهم منذ الصغر وهم معا، وأن بيوتهم كانت واحدة تجسد أسرة واحدة، وأن الراحل كان بمثابة أخ له، وأنهم كانوا عشرة سنين، ولا يتذكر له سوى الخير، ويضيف متأثرا أن خبر وفاة صديق عمره وطفولته وقع عليه كالصاعقة، لكن الراحل كان شجاعا مع المرض.

ويقول رفيق الراحل في اللعب والمدرسة محمد عبد الهادي: أن ذكرياته مع الراحل كانت كلها حلوة، وأن الراحل منذ صغره وهو متفوق ومتواضع جدا، حتى بعد وصوله لأي مكانة مما وصل إليها وكان كأي إنسان عادي، لم يكن لديه أي كبرياء أو تكبر، مضيفا: أن أهالي قرية شربين منذ سماع مرضه والكل حزين، وأنهم يطلبون له الرحمة والمغفرة من الله، وأنه منذ أمس وهو في انتظار تشييع جثمان صديق عمره.

ويقول جاره: أنه عرف المرحوم وائل الإبراشي بحكم الجيرة بينهم، وأن الراحل كان خدوما جدا، ولم يرفض لأي أحد أي طلب، كما كان دائم السؤال على أهله وجيرانه، سواء كان بقريته أو بأي مكان آخر، ويضيف أنه لم يرى الإعلامي الراحل منذ عامين نظرا لانشغاله بعمله، مضيفا أنه لم يكن يتخيل هو وكل من بالقرية أن تتطور الأمور إلى هذا الحد، وأنهم توقعوا شفاءه.


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